Сладкие ноты из XIX века: в Коломне можно купить пастилу под мелодии Карла Фельдмана

Музейная фабрика пастилы в Коломне удивила гостей новинкой — сладким набором в коробке, которая звучит, сообщил REGIONS.

Творческое переосмысление старых традиций легло в основу новой коллекции. За образец взяли наследие кондитерской империи «Эйнем», чьи изделия славились не только безупречным вкусом, но и художественным оформлением с элементами неожиданности. В позапрошлом веке гости кондитерских получали вместе с покупкой нотные листы для домашнего музицирования.

«Музыка Карла Фельдмана снова зазвучит! Открывая стилизованную коробочку с музейными сластями, вы будете очарованы скользящими па его „Шоколадного вальса“», — рассказали на коломенской фабрике пастилы.

Современная музейная фабрика решила возродить эту традицию. Теперь гости могут не только попробовать пастилу, но и увидеть оригинальное винтажное издание «Шоколадного вальса» конца XIX — начала XX века. Оно хранится в рамке под стеклом в музейной кондитерской и служит напоминанием о том, что сладости когда-то звучали.

