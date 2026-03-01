Тверже, чем было: из российских магазинов уберут все неправильные макароны

С 1 марта в России начинают действовать новые требования к качеству макарон, пишет aif.ru . Вступает в силу обновленный ГОСТ на муку из твердой пшеницы — основное сырье для производства пасты. Изменения коснутся каждого, кто хоть раз разочарованно смотрел в кастрюлю, где макароны превратились в кашу.

Главное нововведение — жесткое ограничение на содержание зерен пшеницы другого типа. Теперь в муке из твердых сортов может быть не более пяти процентов примесей мягкой пшеницы. Раньше такой нормы не существовало, и производители порой доводили долю «чужаков» до 15 процентов. Результат оказывался на тарелке: макароны разваривались, теряли форму и вкус.

Разница между твердой и мягкой пшеницей для макарон — принципиальная. В твердых сортах больше белка и каротиноидов, тесто получается плотным и эластичным. Именно из такой муки делают макароны, которые держат удар кипятка и не превращаются в месиво. Мягкая пшеница удешевляет производство, но качество страдает.

В НИИ хлебопекарной промышленности новый ГОСТ называют победой здравого смысла. Руководитель исследовательского центра Светлана Смирнова пояснила: выбирая макароны, покупатель рассчитывает на определенное поведение продукта при варке, планирует меню, сочетания. И когда ожидания не оправдываются, виноватым оказывается производитель.

«Новые нормы защитят покупателей — от несоответствующего качества продукта, и производителей, которые смогут доверять маркировке муки, используемой при изготовлении макаронных изделий», — пояснила в интервью aif.ru руководитель исследовательского центра НИИ хлебопекарной промышленности Светлана Смирнова.

Теперь и тем, кто выпускает макароны, и тем, кто их покупает, придется жить по новым правилам. Производителям — внимательнее следить за сырьем, покупателям — готовиться к тому, что макароны на полках станут предсказуемее и качественнее. И никаких сюрпризов в кастрюле.

