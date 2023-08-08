Сладости и компьютерные игры: В Татарстане мужчина склонял детей к интиму

Пресс-служба МВД по Татарстану не разглашает всех подробностей дела. Нет данных о возрасте детей, которых совращал мужчина, но известно, что все потерпевшие были несовершеннолетними. У мужчины, которого обвиняют в соблазнении, была определенная схема. Сначала он приглашал детей домой, угощал вкусной едой и баловал сладостями. Позже предлагал вместе смотреть фильмы или играть в компьютерные игры. Когда входил в доверие, настаивал на интимной близости, но обещал вознаградить ребенка деньгами.

Современные педофилы все чаще находят своих жертв через социальные сети. Они предлагают ребятам присылать свои обнаженные фото. Иногда преступники размещают полученные снимки на сторонних сайтах. Правоохранительным органам не всегда удается быстро найти злоумышленников из-за того, что появляются сложности с вычислением IP-адреса. Один преступник одновременно может общаться с сотнями детей из разных регионов РФ.