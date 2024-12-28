Следователь Камалетдинов рассказал о преступлении, напоминающем кино

Замруководителя 1-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по УР Марсель Камалетдинов рассказал о самом запутанном деле в своей практике, сообщил udm-info.ru.

В Удмуртии произошло преступление, о котором рассказал следователь Марсель Камалетдинов. Свидетельницей по делу проходила девушка. Она рассказала, что находилась в доме со своим знакомым. В калитку постучали. Девушке показалось, что хозяину был знаком голос пришедшего. Он открыл калитку и получил два удара ножом.

Мужчина кричал, что он выполняет заказ и повез труп молодого человека и девушку со связанными руками и ногами в лес. По дороге машина завязла в глине. Свидетельнице удалось сбежать.

«Мы сразу стали проверять образ жизни погибшего, его возможные конфликты. И чем дальше, тем больше убеждались в том, что поводов для столь жестокой расправы быть не могло. Больше всего это напоминало какое-то кино», — рассказал Марсель Камалетдинов корреспонденту Udm-Info.

Следователь установил, что в соседнем доме мог находиться 26-летний Петр Кочетов. Родители не знали, где их сын. Сотрудники правоохранительных органов предположили, что мужчина может прятаться в лесу. Они оказались правы. Провели экспертизу. Исследование доказало присутствие мужчины на месте убийства.

Задержанный заявил, что находился в доме один. Он заметил, что в соседнем дворе намечается вечеринка. Мужчина рассказал, что ощутил зависть и чувство несправедливости. Известно также, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Бессмысленная жестокость и странный мотив преступления вызывали сомнения в его адекватности. <> В итоге эксперты пришли к выводу о том, что убийца вменяем. На момент совершения преступления он мог осознавать общественную опасность и характер своих действий и руководить ими», — рассказал следователь.

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