Следствие просит суд в Москве арестовать экс-замглавы Минобороны Попова

Следствие в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере подало в 235-й окружной военный суд ходатайство об аресте бывшего замминистра обороны Павла Попова, сообщило РИА Новости.

Уголовное дело было возбуждено СК РФ. Следователи предполагают, что бывший заместитель министра обороны РФ Павел Попов пользовался служебным положением. Он заказывал строительные материалы для загородного участка за счет парка «Патриот». Предполагается также, что на участок доставляли другие материальные ценности. Кроме того, законность организации ремонтных работ вызывает сомнения у сотрудников правоохранительных органов.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании Попову меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказал собеседник агентства.

Павел Попов и его родственники владеют элитными объектами недвижимости, стоимость которых достигает более 500 млн руб. Следствие считает необходимым также проверить, заключались ли подобные контракты законно и каким был источник их оплаты. Из инкриминируемой Попову статьи Уголовного кодекса РФ следует, что экс-замглавы Минобороны РФ грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что по решению суда генерал Попов должен изучить свое дело до 3 сентября.