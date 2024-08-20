По решению суда генерал Попов должен изучить свое дело до 3 сентября

По решению 235-го гарнизонного военного суда обвиняемому в мошенничестве экс-командующему 58-й общевойсковой армией генерал-майору Ивану Попову и его адвокату надо до 3 сентября ознакомиться с материалами дела. Об этом сообщает Интерфакс и ссылается на полученные из суда данные.

Затем материалы отправят сотрудникам военной прокуратуры, которые рассмотрят возможность утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи дела в суд. Офицера арестовали в мае текущего года, а в июле он был переведен под домашний арест.

Следователи придерживаются мнения, что Попов имеет отношение к похищению свыше 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, приобретенных Запорожской областью в качестве гумпомощи. Металл должен был пойти на оборонительные сооружения, которые находятся на линии боевого соприкосновения. Сумма ущерба достигла порядка 100 млн рублей.

А как сообщает информационный канал Mash, офицер заявил о готовности отправиться на специальную военную операцию, если российское военное командование посчитает, что его помощь там необходима.

Ранее сообщалось о том, что ВС РФ на территории Сумской области уничтожили командиров и бойцов ВСУ.