«Следствие структурных издержек»: экономист назвал причины подорожания куриного мяса

Эксперт рассказал, что в связи с ростом цен на зерновые производители подняли стоимость кормов для птиц. Изменения цен произошли на мировых рынках. Параллельно внутри России зафиксированы производственные и логистические издержки. Давление на рынок также оказывает повышение тарифов на коммунальные услуги на 20%. Перечисленные причины, по мнению экономиста Паныша, могут привести к банкротству многих компаний. Для исключения подобной возможности производители мясной продукции вынуждены перекладывать возросшие расходы на потребителей.

«Прогнозируемый рост цен на куриное мясо в Новосибирской области на 15–25% во второй половине 2025 года является следствием структурных издержек, а не временных колебаний», — объяснил специалист.

По информации издания, на сайтах бесплатных объявлений можно найти предложения от частных фермеров. Средняя стоимость товаров — 380 руб. Чаще всего фермеры завышают цену, аргументируя свое решение натуральностью продукта, считает корреспондент Atas.info. В магазинах Новосибирска стоимость тушки варьируется от 200 до 280 руб. По данным Росстата, за два года курятина в Новосибирской области подорожала практически на 20%.

