Блогер Васильев назвал причины удорожания китайских товаров

Экономическая нестабильность глобального масштаба начинает напрямую сказываться на кошельках российских потребителей. Несмотря на укрепление партнерских отношений между Москвой и Пекином, товары из Поднебесной ожидает волна подорожания. Как пояснил в эфире радио Sputnik блогер Стас Васильев, ключевой причиной выступает политика Вашингтона.

По его словам, введенные США пошлины вынуждают китайских производителей повышать стоимость продукции для внутреннего рынка, что неизбежно отражается и на экспортных ценах. Наложение внешнеторговых барьеров — не единственный фактор. Мировой экономический кризис, охвативший большинство стран, провоцирует рост себестоимости производства, логистики и заемных средств повсеместно.

Блогер добавил, что в результате даже на фоне позитивной динамики межгосударственного диалога россияне столкнутся с удорожанием широкого спектра товаров — от электроники до бытовых изделий. Это наглядное доказательство того, что в современной глобальной экономике даже самые прочные двусторонние связи не могут полностью нивелировать влияние общепланетарных кризисов и решений третьих стран.

По его мнению, потребителям стоит готовиться к новой ценовой реальности. Снижение покупательной способности и переориентация на альтернативные рынки могут стать закономерным итогом текущей ситуации, демонстрирующей хрупкость международной торговой системы в эпоху геополитической турбулентности.

