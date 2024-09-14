Слепаков* обжаловал в Верховном суде отказ снять с него статус иноагента

Юморист и музыкант Семен Слепаков* подал в Верховный суд России жалобу на отказ снять с него статус иноагента, сообщил ТАСС.

В настоящее время дата рассмотрения жалобы не назначена. В суде отметили, что жалоба поступила 10 августа.

«10 августа в суд поступила жалоба от Слепакова на решение суда первой, апелляционной и кассационной инстанций отказать ему в иске к Минюсту с требованием снять с него статус иноагента», — сказали в суде.

Информацию также подтвердила собеседница РИА Новости.

Минюст РФ посчитал, что юмориста необходимо внести в список иноагентов по нескольким причинам. Во-первых, он получал деньги от иностранных источников. Во-вторых, публично критиковал решение правительства объявить спецоперацию, негативно относился к происходящим событиям.

В негативной тональности он говорил о своих соотечественниках, критиковал действия военных ведомств. В базу фамилию Слепакова* внесли 14 апреля 2023 года. Юморист старался добиться исключения из реестра в Замоскворецком суде Москвы, но его иск отклонили. Аналогично поступил Второй кассационный суд.

Ранее сообщалось, что общественное движение «Ветераны России» просит признать участников группы «Каста» иноагентами, предполагая факт финансирования ВСУ.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента