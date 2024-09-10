«Ветераны России» просят признать участников группы «Каста» иноагентами

Движение требует проверки коллектива на предмет финансирования Вооруженных сил Украины. Об этом в беседе с РИА Новости заявил председатель Ильдар Резяпов.

Российское общественное движение «Ветераны России» обратилось к генеральному прокурору Игорю Краснову, министру юстиции Константину Чуйченко, а также председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Участники движения попросили о проверке рэп-группы «Каста». По мнению «Ветеранов России», они могут быть причастны к финансированию ВСУ. Известно, что музыканты уехали из страны с началом специальной военной операции. А недавно группа выложила пост на странице в соцсетях, где раскритиковала Россию и ее жителей.

Председатель «Ветеранов России» Ильдар Резяпов считает, что участников группы «Каста» следует лишить всех прав на культурное и финансовое присутствие в стране. Движение будет добиваться признания артистов иноагентами. В документе движение просит «немедленного реагирования» в отношении лиц, действия которых «противоречат интересам Российской Федерации».

«Каста» — российская рэп-группа, которая существует с конца 90-х годов. Популярный коллектив образовался в 1997 году в Ростове-на-Дону. С тех пор исполнители выпустили множество музыкальных альбомов и треков. Самыми популярными из них стали «Сочиняй мечты», «Ды-ды-дым» и «Вокруг шум».

Ранее в отношении певицы-иноагента Монеточки* возбудили уголовное дело. Ей грозит до двух лет заключения при возвращении на территорию России.

*признана иноагентом на территории России.