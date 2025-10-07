«Слезы, чувство несправедливости»: школьники не справляются с новой системой оценок в Тюмени

В тюменских школах ввели новую систему оценивания. Родители рассказали, что многие дети не справляются и теряют интерес к учебе, сообщил nashgorod.ru.

По информации издания, родители инициировали сбор подписей за отмену экспериментальной системы оценивания. Мама десятиклассника Ольга рассказала, что ее сын с гордостью получал высший балл. Недавно старшеклассник получил за контрольную работу четверку. Подросток уверен, что теперь у него нет ни одного шанса окончить четверть на отлично. Он болезненно воспринимает введение новой системы.

«После каждой работы — слезы, чувство несправедливости. Даже истерика была. И я понимаю его — ведь дети не выбирали эти новые правила», — рассказывает тюменка.

По данным издания, негативные отзывы оставляют и сами школьники. Ребята говорят, что уделяют много времени подготовке к урокам. Однако одна полученная оценка снижает вероятность окончить четверть на высокий балл. В итоге дети теряют интерес к учебе, а любая самостоятельная работа вызывает стресс.

«Все испортил один тест, который весил в три раза больше. У нас его все плохо написали. И так-то значит, что с тестом что-то не то или с учителем. Но в итоге мы тройки начинаем получать», — пожаловалась школьница корреспонденту «Нашего города».

Учитель русского языка и литературы одной из тюменских школ призналась, что атмосфера на уроках изменилась. По ее мнению, раньше школьники старались, с энтузиазмом выполняли задания, принимали активное участие в уроке. Теперь стоит получить один раз тройку, как интерес теряется. Ребята перестали работать и стараться.

«Они (школьники. — Прим. ред.) ж все как воспринимают, мол, получил тройку с высоким коэффициентом и теперь это как три тройки. А это исправить и правда очень тяжело», — рассказала «Нашему городу» учительница.

