Слишком рано или слишком поздно: как не ошибиться со сменой шин в марте

Календарная весна наступила, но погода продолжает преподносить сюрпризы: утренний гололед остается реальной угрозой для водителей. Автоэксперт Андрей Венгерский предупреждает: самая частая ошибка в этот период — спешка со сменой резины и пренебрежение техосмотром. Ориентироваться нужно не на число в календаре, а на реальные погодные условия, сообщил REGIONS.

«Переход на летнюю резину возможен только тогда, когда ночная температура стабильно держится выше нуля минимум неделю. Это снижает риск внезапного утреннего льда», — подчеркнул Венгерский.

Главный индикатор — ночная температура. Если столбик термометра опускается ниже нуля, утром дороги могут превратиться в каток. В таких условиях летняя резина не обеспечит должного сцепления, особенно опасны повороты и выезды со дворов, считает эксперт.

Однако затягивать с отказом от зимней резины тоже не стоит. Когда ночью стабильно держится плюсовая температура, зимние шины теряют свои свойства. Тормозной путь увеличивается, протектор работает хуже. Для шипованной резины это особенно актуально: езда по мокрому асфальту на шипах, по словам эксперта, сравнима с передвижением по льду. Машина становится менее управляемой, возрастает риск заноса.

«Как только ночи стабильно „в плюсе“, зимнюю, особенно шипованную резину, нужно менять — это вопрос не только комфорта, но и безопасности», — отметил эксперт.

Ранее автоэксперт Попов заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о неготовности российских автошкол к вступающим 1 марта изменениям законодательства.