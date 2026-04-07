Для тех, кто занимается огородничеством, весна наступает задолго до того, как растает последний снег. Уже в марте и апреле необходимо определиться, в какие дни сеять капусту на рассаду. От этого напрямую зависит, насколько крепкими и приземистыми вырастут сеянцы к моменту переселения в открытый грунт. Если посеять слишком рано, рассада перерастет и вытянется. Если запоздать — можно остаться без части урожая. Как правильно высчитать дату посева капустной рассады в 2026 году, REGIONS рассказала специалист садово-паркового хозяйства подмосковного предприятия Марина Платонова.

Специалист поясняет: сроки зависят от трех главных условий — сортовой принадлежности капусты, климатических особенностей конкретной местности и того, куда планируется высаживать рассаду: сразу в открытый грунт или под временные укрытия.

«Первое, что нужно сделать, — определить примерную дату высадки рассады на постоянное место. Для Подмосковья это обычно конец апреля — начало мая для ранней капусты под пленку и середина-конец мая для открытого грунта. От этой даты отсчитываем возраст рассады, который для разных видов капусты составляет от 30 до 50 дней. И получаем время посева», — поясняет Марина Платонова.

Почему важно точно рассчитать сроки

Марина Платонова подчеркивает: грамотный расчет помогает избежать двух основных проблем — перерастания сеянцев и их неготовности к высадке на грядки.

Что влияет на дату посева

Специалист выделяет несколько ключевых моментов, которые необходимо учитывать.

Сорт и вид капусты. Ранние сорта белокочанной капусты высаживают в грунт в возрасте 40–50 дней. Средние и поздние — 35–45 дней. Цветная капуста и брокколи требуют более короткого рассадного периода — 35–40 дней. Пекинскую капусту и кольраби обычно сеют позже, так как они растут быстрее.

Регион и погодные условия. В Подмосковье опасность возвратных заморозков сохраняется до середины мая. Если высаживать капусту без укрытия, лучше ориентироваться на 20–25 мая. Для высадки под пленку или в теплицу сроки можно сдвинуть на 2–3 недели раньше.

Место выращивания рассады. Если есть отапливаемая теплица или хорошо освещенный подоконник, посев можно провести раньше. При отсутствии досветки слишком ранний посев приведет к вытягиванию сеянцев.

«Многие огородники ориентируются на лунный календарь, но я всегда говорю: сначала определите биологически оптимальные сроки, а уже потом сверяйте их с благоприятными днями», — добавляет Марина Платонова.

Фото: [ Сбор урожая капусты в Подмосковье/Медиасток.рф ]

Как высчитать день посева: несложная формула

Марина Платонова дает огородникам простую и понятную схему расчета. Следуя этому алгоритму, любой дачник — даже начинающий — сможет без ошибок определить, в какой именно день сеять капусту на рассаду.

Шаг первый: определяем день высадки в грунт

Прежде всего нужно решить, когда вы планируете перенести рассаду на постоянное место — в открытый грунт или в теплицу. При этом важно учитывать два момента: какие погодные условия типичны для вашего региона и будете ли вы использовать укрывной материал (пленку, спанбонд) или высаживать растения без защиты.

Шаг второй: отнимаем возраст рассады

От выбранной даты высадки нужно отнять количество дней, которое требуется рассаде, чтобы окрепнуть и быть готовой к переезду. Для разных видов капусты этот срок отличается:

ранние сорта белокочанной капусты нуждаются в рассадном периоде 40–50 дней;

среднеспелые и поздние сорта белокочанной капусты требуют 35–45 дней;

цветная капуста и брокколи готовы к высадке уже через 35–40 дней.

Шаг третий: прибавляем время на прорастание

Семена капусты не прорастают мгновенно. От момента посева до появления первых всходов обычно проходит от 4 до 6 дней. Поэтому к полученной дате нужно прибавить еще 3–5 дней — это и будет день, когда семена должны попасть в землю.

Таким образом, следуя этой несложной формуле, любой огородник, по мнению специалиста, сможет рассчитать оптимальный срок посева капусты на рассаду и избежать распространенных ошибок.

«Эта формула работает безотказно. Главное — не ошибиться с датой высадки. Если планируете сажать под пленку раньше, например 5 мая, то и сеять нужно в конце марта. Плюс всегда делайте поправку на погодные условия текущего года», — поясняет Марина Платонова.

