Слив информации за 300 тыс. руб.: в Кузбассе главврач помог бизнесвумен выиграть контракт на 1,3 млн руб.

В Кузбассе главный врач одного из лечебных учреждений предстанет перед судом по обвинению в получении взятки, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу. Правоохранители опубликовали видео задержания. Скрытая съемка позволила наблюдать, что главврач делал после получения взятки: пересчитывал деньги.

По версии следствия, бывший главврач сообщал предпринимателю до официального запроса коммерческих предложений информацию, в чем нуждается больница. Благодаря полученным сведениям индивидуальный предприниматель заключила с больницей государственный контракт на поставку изделий медицинского назначения на сумму свыше 1,3 млн рублей. Сумма вознаграждения составила 300 тыс. руб.

«Кроме того, обвиняемый, исполняя обязанности главного врача ГБУЗ "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары", совершил два аналогичных эпизода получения взяток на общую сумму 400 тыс. руб.», — указано в сообщении ведомства.

В рамках расследования уголовного дела обыски проведены по адресам проживания и работы фигуранта. Правоохранители изъяли документы, представляющие интерес для следствия.

Суд, удовлетворив ходатайство следствия, постановил заключить обвиняемого под домашний арест. Для обеспечения возможной конфискации имущества в счет будущего приговора наложен арест на средства и собственность гражданина: денежные средства в размере более 4 млн руб., €2 750 и $900.

