Путин случайно назвал себя директором ЦРУ на Валдае и тут же пошутил

Владимир Путин на Валдайском форуме допустил неожиданную оговорку, назвав себя бывшим директором ЦРУ. Президент России немедленно заметил ошибку и разрядил обстановку шуткой, переведя ее в рассказ о личном опыте общения с американскими спецслужбами. Об этом сообщает ТАСС.

Во время выступления на Валдайском форуме Владимир Путин, рассуждая о разочарованиях в отношениях с Западом после холодной войны, неожиданно назвал себя экс-главой ЦРУ. Сразу заметив оплошность, он с улыбкой уточнил, что имел в виду будущее директорство, тем самым вызвав смех в зале.

Эта оговорка стала поводом для личного воспоминания. Президент рассказал, как во время визита в США при Джордже Буше-младшем ему показали секретные документы. Тогдашний руководитель ЦРУ попросил российского гостя расписаться в ознакомлении, что стало для Путина показателем жестких внутренних правил, действующих даже на высшем уровне.

Эпизод был встроен в более широкий контекст размышлений о 1990-х годах. Путин отметил, что многие в России тогда наивно ожидали «семейных» отношений с Западом, но эти надежды не оправдались. Даже ему, профессионалу разведки, сложившаяся ситуация показалась неожиданной.

