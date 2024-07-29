Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с заявлением, в котором подтвердил неизменность позиции своей страны относительно ситуации на Украине, несмотря на недавнее решение Киева о прекращении транзита нефти российской компании «Лукойл».

Глава словацкого правительства подчеркнул необходимость завершения конфликта путем перемирия, а не его продления. Об этом политик заявил в рамках видеообращения на личной странице в соцсетях.

Фицо выразил мнение, что урегулирование ситуации должно происходить за столом переговоров, а не путем усиления давления на Россию и другие страны. Он критически отозвался о стратегии, направленной на максимальное ограничение российской экономики, а также выразил обеспокоенность тем, что текущая ситуация способствует обогащению производителей оружия.

Словацкий лидер подчеркнул важность дипломатического подхода к разрешению конфликта, отдав предпочтение мирным переговорам, нежели продолжением военных действий.

Позиция Фицо демонстрирует определенное отклонение от общей линии многих европейских стран, которые поддерживают более жесткий подход к России в контексте украинского конфликта. Это может свидетельствовать о намерении Словакии играть более независимую роль в региональной политике и искать альтернативные пути урегулирования кризиса.

Ранее стало известно о том, что Германия расширила военную поддержку Украины новым пакетом вооружений.