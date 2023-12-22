«Слово пацана» популяризировал сленговые слова и дерзкие цитаты - результаты исследования

Digital-агентство «Интериум» и канал интернет-мессенджера «Рубас в теме» провели исследование, как пользователи социальных сетей реагировали на сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Во-первых, люди стали цитировать многие фразы героев, сообщает rosbalt.ru . Во-вторых, начали употреблять сленговые слова.

Некоторые слова героев сериала режиссера Жоры Крыжовника стали настолько популярными, что вышли в ТОП по цитированию. Девушкам особенно понравилась фраза:

«Я не «Эу». Мамке своей покричи «Эу»!»

Не менее популярными стали такие заявления:

«Пацаны не извиняются», - первая по популярности цитата из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (согласно данным «Интериум» и «Рубас в теме»)

«На районе увижу — закопаю!»

Многие начали употреблять слово «чушпан». Сериал рассказывает о криминальной обстановке, которая была в Татарстане в 90-ые годы. Примечательно, что именно в самой республике слово не было настолько распространенным в тот период в отличие от других регионов РФ, в числе которых Москва и Санкт-Петербург, Мурманская и Иркутская области.

Пользователи социальных сетей распределили героев известных фильмов о криминальных разборках начала 90-ых годов таким образом. Фаворитом остается Данила Багров («Брат»). Вторую позицию занимает Саша Белый («Бригада»). Теперь рейтинг пополнился новым любимым для многих россиян героем Вовой Адидасом («Слова пацана»).

Психолог Инна Мирная рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» пользуется популярностью в первую очередь среди подростков и обратилась к их родителям.