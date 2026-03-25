«Слово против цифры»: профессор МГИМО увидел в книге Симоньян предупреждение о цифровой угрозе человечеству

Профессор МГИМО Генри Сардарян в рецензии, опубликованной в журнале «Управление и политика», предлагает рассматривать книгу Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет цифра» не просто как художественное произведение, но как философское предостережение о вызовах постгуманизма, сообщил RT.

Автор статьи журнала «Управление и политика» трактует роман как эсхатологическую притчу, раскрывающую проблему утраты человеческой идентичности в условиях технологической глобализации. Исследование профессора построено на анализе произведения в контексте идей русских философов и вызовов цифровой эпохи.

В своей работе Сардарян проводит смысловые параллели между сюжетной линией книги и философским наследием представителей разных направлений философии и публицистики Владимира Соловьева, Николая Бердяева и Константина Леонтьева. Особое внимание рецензент уделяет центральному конфликту произведения: противостоянию Слова, наделенного глубинным смыслом, и Цифры, выступающей как обезличенный алгоритм.

«Произведение Симоньян следует рассматривать не только как художественный текст, но и как философское предупреждение о рисках постгуманистического проекта», — пишет Сардарян в аннотации.

