Случайность или умысел: в Подмосковье ищут водителя такси, на ходу выбросившего из салона кота

В Балашихе водитель такси на ходу вышвырнул кота из окна автомобиля, в результате чего животное погибло. Собственник машины поделился с REGIONS подробностями инцидента.

По информации издания, о происшествии стало известно благодаря камерам видеонаблюдения. Кот погиб под колесами автомобиля, из которого его выбросили. Корреспондент REGIONS связался с владельцем такси. Мужчина не смог прокомментировать, что именно произошло. Однако он уверен, что водитель не мог умышленно причинить животному вред.

«Водитель мне уже показывал это видео. Он реально переживает», — рассказал владелец такси.

Собственник авто такси рассказал, что у водителя российское гражданство. Ранее ни в каких нарушениях закона он замечен не был. По словам собеседника, сам водитель считает происшедшее случайностью. Официальных комментариев по данному происшествию пока не поступало.

