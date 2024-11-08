Случайный прохожий помог задержать пьяного водителя, сбившего ребенка в Кузбассе

В поселке Бачатском города Белово местный житель сбил ребенка и скрылся с места ДТП, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». В пресс-службе Госавтоинспекции региона отметили, что оперативно задержать водителя удалось при содействии очевидца.

Свидетелем ДТП стал прохожий. Он снял на видео водителя и номер автомобиля. Данные передал сотрудникам правоохранительных органов, что позволило оперативно задержать мужчину.

«Нарушителем оказался 63-летний местный житель, который сначала отрицал свою причастность к ДТП, но потом признал свою вину», — указано в сообщении ведомства.

Автоинспекторы установили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер показал превышение максимального порога в семь раз. Водитель не отрицал, что употреблял алкогольные напитки. Скрытие с места ДТП пояснил тем, что ребенок отскочил от автомобиля.

Пострадавший несовершеннолетний переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Его осмотрели медики. В госпитализации необходимости нет. Водителя привлекут к ответственности за ряд нарушений: езду в нетрезвом виде и скрытие с места ДТП. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают степень нанесенного вреда здоровью юному пешеходу.

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