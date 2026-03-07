«Служба с женским лицом, но не слабая»: главный судебный пристав Подмосковья Андрей Тагаев дал интервью накануне 8 Марта

Пресс-служба ГУФССП России по Московской области опубликовала интервью руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области — главного судебного пристава Московской области Тагаева Андрея Александровича, во время которого в преддверии Международного женского дня обсудили роль женщин в службе.

«В преддверии праздника от всей души поздравляю всех женщин с замечательным праздником весны! Хочу поблагодарить женщин — сотрудников областного управления за службу, самоотдачу и любовь к своему делу. Желаю всем женщинам любви, красоты, душевного тепла, гармонии и радости. Доброго здоровья, праздничного настроения, внимания родных и близких, восторга и восхищения от окружающих», — отметил Андрей Александрович Тагаев.

В преддверии праздника 8 марта давайте поговорим о женщинах в службе.

— Тема очень приятная и я с удовольствием расскажу о наших женщинах в службе. Могу отметить, что в ГУФССП России по Московской области в целом женщин сотрудниц больше, чем мужчин. Есть даже такое мнение, что наша служба с женским лицом. Но это не значит, что она слабая. Наоборот, мудрая, взвешенная и понимающая.

Чем занимаются женщины-сотрудники в Главном управлении?

— Женщины присутствуют в каждом направлении деятельности службы. Они и судебные приставы-исполнители, и специалисты делопроизводства, депозита и снабжения, и дознаватели, и приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов, и должностные лица, защищающие граждан от недобросовестных коллекторских агентств, и судебные приставы, осуществляющие розыск, и специалисты информационной безопасности и правовой защиты.

А какие должности занимают женщины в вашем управлении?

— От простого специалиста до заместителя руководителя. Среди начальников подразделений женщины составляют 50%. Ежедневно своим трудом и служением государству они доказывают, что именно женские качества — мудрость, отзывчивость, преданность своему делу, умение находить компромисс просто необходимы в решении сложных задач.

А если наш разговор подтвердить цифрами, то какая картина получится?

— Всего в Главном управлении женщин свыше 60%. Причем среди тех, кто носит погоны женщин порядка 56%, а среди государственных гражданских служащих женщин итого больше — 87%.

Есть и другая интересная статистика. Должников в Московской области больше мужчин — это и алиментщики и другие категории. Однако судебные приставы-исполнители, которые взаимодействуют с ними — это женщины и их значительное большинство - 90%.

В силовом блоке женщины тоже достойно несут службу, выполняя наравне с мужчинами свои обязанности. Среди приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов женщин 20 %.

