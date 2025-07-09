Служебный роман: кузбассовцы поделились трогательными любовными историями

Трогательные истории любви сотрудников разных компаний и предприятий Кузбасса, для которых именно место работы стало возможностью обрести семейное счастье, вдохновляют своей искренностью, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Оператор АЗС Татьяна и заправщик Владимир познакомились на работе, но отношения развивались не сразу. Владимир обращал внимание на девушку. В один день пришел на работу с букетом цветов. Пара продолжала друг за другом наблюдать. Однажды Татьяна не пришла на работу. Выяснилось, что ее забрали на скорой помощи из дому. Владимир сначала навестил, а затем целый месяц помогал в восстановлении после операции.

«Он заботливо принес бульон, фрукты, сказал, что мне нужны сейчас витамины. Это было так мило и неожиданно», — делится счастливая Татьяна.

Специалист по ведению технической документации Кемеровской нефтебазы «Газпромнефть-Терминала» Людмила и оператор нефтебазы Владимир также связаны работой. В марте 2025 года супруги отпраздновали 36-летие совместной жизни. Они признаются, что иногда было особенно тяжело сохранить теплые чувства. Однако любовь оказалась сильнее всего.

Влюбленные Андрей и Лиза познакомились на территории угольного разреза. Девушка устроилась на предприятие для прохождения практики и очаровала помощника машиниста экскаватора. Она осталась работать на предприятии, где обрела женское счастья. Супруги много времени уделяют работе, участвуют в различных корпоративных конкурсах, всегда поддерживают друг друга. Они встретились возле скамейки, где сотрудники проводят минуты отдыха.

«Супружеская жизнь горняков полна своих особенностей, но именно это делает нашу жизнь такой насыщенной», — рассказал Андрей.

Ранее сообщалось, что горняк из Кузбасса Кононенко сделал предложение возлюбленной, которая ни о чем не подозревала, на угольном разрезе.