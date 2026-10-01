Тюменские школьники скупают корвалол флаконами: что стоит за опасным трендом?

В Тюмени школьники начали массово скупать корвалол, сообщают местные фармацевты. Опасный тренд, который обсуждают по всей России, добрался и до этого города. Сотрудница аптеки Анна Короткова рассказала, что дети приходят группами и просят сразу несколько флаконов, объясняя покупку заботой о бабушке, передает NashGorod.ru .

Когда один и тот же школьник возвращается за препаратом несколько раз за неделю, в аптеке начинают отказывать, понимая, что лекарство берут для сомнительных целей. Похожие истории приводят сотрудники аптек из Восточной, Заречной и центральной частей Тюмени. Родители предупреждают друг друга в чатах, а педагоги просят взрослых поговорить с детьми.

Кардиолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Волков предупредил, что злоупотребление корвалолом представляет прямую угрозу жизни. Препарат угнетает центральную нервную систему, способен снижать давление и нарушать работу сердца. Особенно опасно сочетание с алкоголем и другими веществами. Среди симптомов отравления — резкая слабость, головокружение, спутанность сознания, падение давления, замедление пульса и угнетение дыхания. В таких случаях необходима срочная медицинская помощь.

Врач-психиатр-нарколог Андрей Соколов связывает распространение тренда с доступностью препарата, стремлением подростков к новым ощущениям и информацией из интернета. Он отметил, что эксперименты с лекарствами могут привести к зависимости, отравлению и серьезным проблемам со здоровьем. Корвалол содержит вещество, способное вызвать зависимость, а регулярное злоупотребление требует помощи специалиста. Родителям стоит насторожиться при внезапном интересе ребенка к препарату, пропаже флаконов из домашней аптечки, необычной сонливости, заторможенности или резких изменениях поведения. Если подросток потерял сознание, ему трудно дышать, он очень слаб или говорит спутанно, нужно немедленно вызывать скорую по номерам 103 или 112.