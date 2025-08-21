Смертельное ДТП с фурой: погиб 16-летний байкер

Согласно предварительной информации, автомобилем марки Renault Premium управлял 48-летний водитель, который направлялся из Бирска в сторону села Благовещенского района. Навстречу ехал мотоцикл модели Cobra Cross. За рулем транспортного средства оказался 16-летний подросток. Учащейся второго курса Уфимского многопрофильного колледжа погиб вследствие наезда Renault Premium. Установлено, что несовершеннолетний водитель не имел прав, необходимых для управления мотоциклом. Медики прибыли на место ДТП и зафиксировали смерть пострадавшего. Он получил серьезные травмы.

По данным издания, на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Прокуратура Башкирии инициировала проверку по факту данного ДТП. Сотрудники намерены проверить, почему несовершеннолетний оказался на дороге без прав в ночное время суток. ДТП произошло примерно в полночь. Кроме того, будут выяснены точные причины аварии. По факту выполненной работы сотрудники примут меры, соответствующие требованиям законодательства РФ.

