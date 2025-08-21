На 75 км МКАД произошло ДТП, движение затруднено

На Московской кольцевой автодороге (МКАД) дорожно-транспортное происшествие привело к затруднениям в движении. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Дептранс. Оперативно».

В сообщении указывается, что на внешней стороне МКАД, в районе 75-го километра (возле съезда №75), зафиксирована автомобильная авария. На месте инцидента работают городские оперативные службы.

Согласно данным канала, проезд в зоне ДТП осложнен на протяжении 2,5 км. Департамент транспорта Москвы рекомендует водителям искать альтернативные маршруты для объезда данного участка.

Позже в телеграм-канале сообщили, что движение на МКАД было полностью восстановлено.

