Мечтал попасть на Канье Уэста, а оказался в суде: история россиянина, потерявшего ₽145 тыс. из‑за отмены концерта

Житель Перми борется за возврат средств из‑за срыва концерта певца Канье Уэста: суд разберется, кто покроет его траты, сообщил properm.ru.

По информации издания, шоу на «Газпром Арене», запланированное на 10 октября, отменили 30 сентября — организатор мероприятия пообещал вернуть деньги за билеты, но договориться с жителем Перми не вышло.

По данным издания, мужчина успел потратить ₽145 928,90: ₽89 600 — на два билета (из них ₽33 600 ушел на сервисный сбор), ₽48 166,90 — на невозвратные авиабилеты из города проживания в место проведения мероприятия, ₽8 162 — на гостиницу.

По информации издания, в иске к организатору житель Перми требует не только вернуть потраченное, но и выплатить неустойку, компенсацию морального вреда и потребительский штраф. К делу привлекли трех билетных операторов.

По данным издания, предварительное заседание в Ленинском районном суде Перми пройдет в четверг, 19 ноября. Слушания начнутся в 10:00: суду предстоит решить, какие расходы обязан возместить организатор.

Ранее сообщалось, что россиянка добилась возврата ₽41,8 тысячи за отмененный концерт Уэста.