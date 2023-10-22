СМИ: Байден вводит в заблуждение мир, говоря о возможности финансировать Украину и Израиль

Издание « The New York Times » публикует материал, автор которого уверен, что официальные заявления президента США Джо Байдена относительно поставок оружия Украине и Израилю не соответствуют действительности.

Официально президент Байден заявляет, что Израиль и Украина могут получать оружие от США в большом количестве. Эскалация еще одного конфликта никак не отразится на поддержке Киева.

Джо Байден официально обращается в конгресс и просит денег для помощи Израилю и Украине в размере более ста миллиардов долларов (незначительную сумму планируют также передать некоторым регионах, которые не называют). Американский лидер рассказывает, как важно поддерживать страны, чтобы обеспечить собственное стабильное будущее.

«Вероятно, вы увидите устойчивый поток оружия, продолжающий поступать в Израиль», — цитируют журналисты Сабрину Сингх, заместителя пресс-секретаря Пентагона.

Перед выступлением президента стало известно, что Министерство обороны выделило снаряды 155-ого калибра Израилю. Ранее это вооружение уже обещали передать Украине. Официальные заявления Джо Байдена и действия Министерства обороны США расходятся, резюмирует автор материала.

Политолог Андрей Кошкин подробно рассказал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» о причинах конфликта между Израилем и Палестиной.