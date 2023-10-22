«Обманули израильтян»: политолог Кошкин рассказал все, что надо знать о конфликте в секторе Газа

Конфликт Израиля и Палестины уже несколько недель не сходит в первых полос газет. О том, почему вдруг понадобилось обострение ситуации на Ближнем Востоке, откуда взялось это противостояние и чем оно должно завершиться, нам рассказал завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

По мнению эксперта, начинать разбираться надо с «тектонических геополитических движений», которые смогут объяснить происходящее в секторе Газа.

Закономерность, которая ошарашила весь мир

«Конфликт длится более 100 лет, так что он сам по себе является зияющей раной на теле планеты. Следовательно, говорить о том, что можно быстренько его урегулировать и больше к нему не возвращаться, нельзя. Это будет чрезмерно амбициозно и, возможно, не совсем правильно», — сказал Андрей Кошкин в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Если говорить о том, что привело регион к такому состоянию, то, по словам специалиста, арабский мир стал понимать свою силу и субъектность.

«До сих пор мусульман постоянно ущемляют. У них же появилось желание выстроить новые связи, уже вне колониальных отношений. Они серьезно подошли к делу. И эта закономерность ошарашила весь мир — в частности, неподготовленностью разведок Израиля и Соединенных Штатов к такому широкомасштабному применению насилия со стороны сектора Газа», — подчеркнул доктор политических наук.

Израиль считается цитаделью США на Ближнем Востоке, и Штаты поддерживают его. У Вашингтона все острее встает вопрос: как же управлять Ближним Востоком? По мнению нашего собеседника, именно многочисленные арабо-израильские конфликты вносят хаос и позволяют США влиять в этой зоне мира.

Фото: [ Стрингер/©РИА Новости ]

Техника не помогла

При этом влияние Штатов все больше и больше сужается, продолжил политолог. Американцы еще сидят в сирийской пустыне, потому что им надо оставаться в Сирии. У них проблемы и в Ираке, но им тоже надо там оставаться.

«Американцы понимают, что для Израиля заклятый, экзистенциальный враг — это Иран. Иран в свете новых событий тоже стремится принимать меры, но взвешивает — пришло время или нет. Это и есть те самые механизмы, которые привели «тектонические плиты» в движение», — объяснил Андрей Петрович.

Обострение конфликта случилось рано утром 7 октября. Это дата выбрала неслучайно, считает политолог. Во-первых, это юбилей «войны Судного дня» (военный конфликт между коалицией арабских государств с одной стороны и Израилем — с другой, происходивший с 6 по 25 октября 1973 года — Прим.ред.). Палестинцы напали тогда, когда Израиль отдыхал, был шабат.

«Во-вторых, я думаю, что причиной явилась и политическая неуравновешенность, которая наступила в Израиле. Почему власти не смогли упредить активную вылазку со стороны сектора Газа на территорию Израиля? Ничего подобного никогда не было, к тому же они надеялись на высокие технологии и искусственный интеллект, в которые они вложили колоссальные средства», — обратил внимание Кошкин.

Израильтяне поставили даже датчики, которые бы фиксировали возможность подкопа под стену между Израилем и сектором Газа. Но противники обманули израильтян: теми бульдозерами, которые они получили по гуманитарной помощи, мусульмане взломали стену, забежали и решили свои задачи.

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«Когда армия Израиля отдыхала в шабат, а многие ушли в отпуск, атаковать было проще всего. Получилось, что члены ХАМАС захватили даже старших офицеров, а воинские части практически остались без охраны. То есть все оказалось продумано и очень эффективно», — резюмировал политолог в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Теперь, видя, что заново разгоревшийся конфликт и не собирается угасать, остальные страны постепенно включились в него.

О том, какие варианты развития событий возможны по завершении боевых действий, мы писали ранее.