СМИ Казахстана назвали объект, который поразили дроны ВСУ в Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проинформировал, что атака БПЛА противника в ночь на 11 февраля была направлена на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры региона. СМИ Казахстана назвали объект, который был поражен, сообщил oilcapital.ru.

Комментарий губернатора появился в телеграм-канале администрации Волгоградской области. Андрей Бочаров сообщил, что на территории завода на юге Волгограда зафиксировали возгорание. Кроме того, в Волжском повреждена жилая квартира. Специалисты установили, что падение БПЛА также произошло на территорию детского сада.

«По предварительным данным пострадавших нет. Сотрудники оперативных служб и муниципальных образований проводят работы по поиску и ликвидации возможных обломков БПЛА», — проинформировал губернатор Бочаров.

По данным телеграм-канала Минобороны РФ, над территорией Волгоградской области в ночь на 11 февраля уничтожили 49 БПЛА. Всего противник пытался атаковать 13 регионов. БПЛА также сбили над акваториями Черного и Азовского морей. Всего было уничтожено 108 дронов.

По данным СМИ Казахстана, БПЛА повлияли на работу НПЗ «Лукойл-Волгограднефтепереработка». Нефтеперерабатывающий завод за время СВО неоднократно становился местом возгораний, отметил oilcapital.ru. Значительная по масштабам атака на заводской комплекс была зафиксирована в 2024 году. В течение прошлого года зафиксировано семь попыток поражения данного НПЗ с использованием беспилотников. Лишь за первые два месяца 2025 года произошло три подобных инцидента.

