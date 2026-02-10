Американские эксперты опубликовали анализ ситуации на линии боевого соприкосновения. ВСУ потеряли важнейшие логистические узлы и создали плацдарм для дальнейшего продвижения российских войск к северным границам ДНР. Об этом сообщает The New York Times.

Западные аналитики подчеркивают стратегическую значимость потерянных городов. Контроль над Красноармейском и Димитровом позволил российской армии задействовать развитую сеть автомобильных и железных дорог для оптимизации снабжения, а также использовать городскую застройку для размещения операторов БПЛА. Это, в свою очередь, открывает прямой путь на Славянск, Краматорск и Константиновку — ключевые цели для установления полного контроля над регионом.

Ситуация в Запорожской области, в частности близ Гуляйполя, также складывается не в пользу Киева. Десятого февраля Минобороны РФ подтвердило взятие поселка Зализничное, что стало результатом истощения украинских резервов, переброшенных на удержание позиций в Донбассе. Эксперты полагают, что российское командование успешно использует «растянутость» обороны противника, последовательно занимая территории, которые Москва считает своими по праву. Возвращение Донбасса военным или дипломатическим путем остается приоритетной задачей Кремля.

