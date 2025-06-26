СМИ: лидеры НАТО на саммите унижались перед самым импульсивным в истории США президентом

Колумнист агентства Bloomberg Макс Гастингс в авторской статье поделился мнением, что европейским лидерам во время саммита НАТО в Гааге пришлось демонстрировать лояльность и хвалить президента США Дональда Трампа, чтобы американский лидер продолжил поддержку Украины и не допустил выхода Штатов из военного альянса.

Автор статьи сравнил мероприятие с любовным свиданием. По его мнению, участники не обсуждали реальные вопросы. Они лишь сообщили о намерении увеличить военные расходы ради благополучия альянса. Колумнист высказал мнение, что Трамп — самый импульсивный и непредсказуемый президент в истории США. По этой причине лидерам пришлось забыть о самоуважении и открыто льстить лидеру.

«Это было задумано как любовное свидание с единственной целью: не дать самому импульсивному и непредсказуемому президенту США в истории выбросить игрушки НАТО из своей коляски. Никто не провоцировал истерику», — высказал мнение обозреватель.

По данным автора, спикеры обсудили военный конфликт между Ираном и Израилем. Все с вниманием слушали версию Трампа о приоритетной роли США в урегулировании спорного вопроса. Если кто-то из лидеров был не согласен с таким мнением, он не осмелился бы высказать свое мнение, уверен Гастингс.

«Вчера в Гааге правда снова была принесена в жертву тому, чтобы сказать президенту США то, что он хотел услышать», — отметил Гастингс.

По мнению автора, унижаться перед Трампом приходится в большей степени из-за Украины. Европейские лидеры уверены, что без помощи США они не смогут на высоком уровне поддерживать Киев.

«Главный вопрос — это Украина, которая выживает только благодаря его (Трампа. — Прим. ред.) милости. Он сокращает поставки оружия в страну, которая ему не нравится. Однажды он полностью приостановил их и может сделать это снова завтра», — указано в материале Bloomberg.

Ранее сообщалось, что европейские чиновники разозлились на Рютте из-за подхалимства к Трампу.