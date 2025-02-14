СМИ назвали причину переноса встречи Вэнса и Зеленского в Мюнхене

По данным украинского издания «Европейская правда», встречу президента Украины Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Мюнхене перенесли, сообщило РИА Новости.

Украинское издание сообщило, что встреча должна была состояться 14 февраля в рамках Мюнхенской конференции.

«Причина переноса встречи заключается в том, что Украина дорабатывала проект меморандума о партнерстве и передаст его американцам», — указано в публикации.

По данным украинского издания, Киев доработал проект о сотрудничестве и передал его США. Теперь американская сторона намерена изучить внесенные правки, на что понадобится определенное количество времени.

По информации РБК-Украина, правки были внесены в соглашение по редкоземельным металлам. Данным документом американская и украинская сторона согласовывает условия компенсации США средств, направленных на поддержку Киева путем предоставления Америке доступа к определенным месторождениям.

В рамках конференции запланированы различные встречи. В частности, актуальные вопросы обсудят главы МИД G7. Ожидается, что в конференции примет участие спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог. Мероприятие завершится 16 февраля.

Ранее сообщалось, что Вэнс отказался встретиться с Шольцем на Мюнхенской конференции.