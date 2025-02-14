«Он недолго пробудет канцлером»: Вэнс отменил встречу с Шольцем

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщило издание Politico.

Согласно информации источника издания, Вэнс считает нецелесообразным проводить встречу с Шольцем, поскольку канцлер вряд ли долго останется на своем посту, и необходимость в этой встрече отпадает.

«Нам не нужно его видеть, он недолго пробудет канцлером», — сказал бывший американский чиновник о размышлениях вице-президента США Вэнса.

Анонимный немецкий чиновник подтвердил факт отсутствия встречи, однако напомнил, что Вэнс и Шольц уже обсуждали вопросы на саммите по искусственному интеллекту в Париже 10 февраля.

Между тем, учитывая, как изменились геополитические обстоятельства с тех пор — в частности, президент Дональд Трамп изолировал Европу от обсуждения мирного плана по Украине с Владимиром Путиным, а также то, что Шольц является главой принимающей страны, отсутствие встречи выглядит неожиданным.

Команда Вэнса сообщила, что встреча была в плане, но не состоялась из-за несоответствия в расписании с немецкой стороной.

Ранее сообщалось, что Киев отказался встречаться с представителями Москвы на Мюнхенской конференции.