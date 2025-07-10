СМИ: Трамп одобрил некоторые запросы Украины по поставкам вооружений

Источники в Белом доме рассказали, что президент США Дональд Трамп одобрил некоторые запросы Украины об оказании военной помощи, сообщила газета The Washington Post (WP).

По информации издания, президент Украины Владимир Зеленский в июне на саммите НАТО в Гааге предоставил американскому коллеге подробный список вооружения, необходимого для ВСУ. Источники сообщили, что список был составлен четко. Газета не публикует, какие именно снаряды будут переданы Украине.

По информации издания, в настоящее время Украина получает помощь, которая была одобрена экс-президентом США Джо Байденом. По это причине объемы военной помощи Украине в последние месяцы сократились. Эксперты предполагают, что значительная часть военной помощи может закончиться к концу лета 2025 года.

Согласно данным источников, после проверки Пентагоном поставок оружия был подписан меморандум. В документе не указано, что США прекращают поставку вооружений на Украину. В меморандуме отмечено, что любая помощь должна пройти строгую проверку. В настоящее время помощь не прекращали поставлять. Временная пауза могла быть связана с уточнением некоторых вопросов у представителей американской администрации.

Ранее сообщалось, что Трамп может использовать помощь Украине как рычаг давления.