СМИ: целью взрыва машины в Балашихе был генерал Минобороны РФ

SHOT сообщил, что, согласно предварительной версии, в автомобиле находилось самодельное взрывное устройство. Злоумышленники привели его в действие в дистанционном формате. Предположительно, погибший — это генерал Москалик.

По информации канала, личность собственника автомобиля устанавливают. Машину могли специально припарковать возле дома генерала. Предполагается, что в момент взрыва он проходил мимо авто. Машина появилась у дома несколько дней назад, что говорит о возможной слежке за генералом. Согласно одной из версий, в момент взрыва исполнитель мог находиться в соседнем доме. Он мог наблюдать за происходящим с балкона.

Baza сообщила, что 59-летний Ярослав Москалик был замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ. Должность занимал с 2021 года. От взрыва его отбросило на несколько метров. СВУ состояло из ВОГов — выстрелов для подствольных гранатометов.

«Судя по фотографиям с места, СВУ было начинено поражающими элементами», — сообщила Baza.

Согласно данным телеграм-канала «112», в автомобиле было установлено газовое оборудование. Это могло усилить силу и мощность взрыва. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело, проинформировал телеграм-канал СК РФ.

«На место происшествия выехали следователи СК России, криминалисты и эксперты ведомства, а также оперативные подразделения правоохранительных органов», — указано в сообщении СК.

В оперативных службах ТАСС подтвердили, что взрыв произошел из-за установленного специализированного устройства. Телеграм-канал Readovka сообщил, что автомобиль могли специально приобрести для совершения теракта. Машина не стояла на учете в ГИБДД.

«Старый автомобиль, под который было заложено СВУ, продали в этом году. По данным Readovka, авто бывшая владелица сняла с учета в январе — общий срок эксплуатации „Гольфа“ 2000 года примерно 18 лет. Судя по всему, новый владелец не стал ставить авто на учет», — сообщил телеграм-канал Readovka.

Ранее Шойгу предупредил о возможных терактах со стороны Украины с применением биооружия.