Шойгу предупредил о возможных терактах со стороны Украины с применением биооружия

Украинские власти могут пойти на организацию террористических актов, в которых будет применено биологическое оружие. Такое заявление сделал секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу. Его слова привел ТАСС.

Шойгу отметил, что украинские спецслужбы пытаются привлекать к совершению терактов молодежь, а также пожилых людей. Террористы поджигают военкоматы, административные здания, железнодорожное оборудование и объекты критической инфраструктуры.

«Высока вероятность совершения террористических актов, диверсий с применением биопатогенов», — указал он.

Шойгу добавил, что самая напряженная обстановка сейчас сложилась в тех регионах, которые граничат с Украиной. В частности, там зафиксировано применение боевых отравляющих веществ, которые запрещены международными конференциями.

Ранее Шойгу сообщил, что за причастность к теракту в «Крокусе» выявлено и задержано 45 человек. По его словам, в 2024 году было предотвращено более 200 терактов, 14 из которых планировались в учебных заведениях и местах массового скопления людей. Он добавил, что в 2025 году задержано более 1,8 тыс. человек, связанных с террористической деятельностью.