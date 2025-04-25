СМИ: Украина назвала главное условие для немедленного начала переговоров

Украина готова немедленно начать переговоры с Россией, но только после полного прекращения огня, сообщил Reuters.

По данным издания, Украина и ее европейские партнеры составили пакет предложений, как должно проходить мирное урегулирование конфликта. Предложения официально задокументированы и переданы для ознакомления США. По информации источников Reuters, в документе говорится, что Киев готов начать переговоры при полном и безоговорочном прекращении огня.

По данным издания, Киев настаивает на том, что в прямых переговорах Украины и России должны принимать участие представители США и Европы. Киев также обязуется прекратить огонь по всем направлениям.

По информации издания, в документе есть и другие требования Украины. В частности, немедленное возвращение несовершеннолетних граждан Украины, которые находятся на территории РФ. Речь идет о детях, которые, по мнению киевской стороны, были депортированы или незаконно перемещены. Кроме того, Киев предлагает провести обмен пленных в формате «всех на всех».

Ранее сообщалось, что Трамп обвинил Украину в начале конфликта из-за желания страны вступить в НАТО.