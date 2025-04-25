Трамп обвинил Украину в начале конфликта

В том, что начался украинский конфликт, виновато само украинское правительство, которое захотело войти в состав НАТО. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Его слова привел журнал Time.

По мнению американского лидера, к конфликту привели необдуманные поступки и публичные заявления украинских властей.

«Я думаю, начало войны было положено, когда они начали говорить о присоединении к НАТО», — указал он.

Трамп добавил, что если бы тема вступления в Североатлантический блок не поднималась, то шансы на возникновение конфликта были бы гораздо ниже. Он добавил, что полуостров Крым останется у России. По его мнению, это отлично понимает Зеленский.

Трамп сообщил журналистам, что ведет переговоры с Россией только по теме Украины. По его утверждению, других сфер отношений это общение не касается.

Ранее сообщалось, что союзники Соединенных Штатов забили тревогу из-за плана Трампа надавить на Украину и заставить ее пойти на территориальные уступки для заключения мирного соглашения. По их мнению, подобные действия якобы посылают «опасный сигнал» в адрес не только Путина, но и Си Цзиньпина, председателя КНР.