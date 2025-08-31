СМИ: Украина пока неофициально запретила хасидам посещать Умань на еврейский Новый год

Правительство Украины хочет запретить хасидам посещать Умань на еврейский Новый год, сообщило издание Times of Israel. Пока официально решение не принято, но власти получили предупреждение.

По информации издания, паломничество тысяч хасидских евреев в Умань проходит каждый год в сентябре. Поводом становится праздник Рош ха-Шана. В нынешнем году Украина отменила проведение мероприятия. Причиной стали политические вопросы. Отмечается, что киевский режим считает помощь израильского правительства недостаточной.

По данным издания, в настоящее время Украина официально не объявила о своем решение проводить в нынешнем году праздник. Между странами идут дискуссии. Так, Киев может согласиться при выполнении с израильской стороны ряда условий. В частности, Израиль должен выделить деньги на организацию поездок. Еще одно требование — в Умань прибудут израильские сотрудники правоохранительных органов, которые будут следить за порядком. Издание отметило, что на данный момент ответ Израиля неизвестен.

По информации издания, в последние годы паломничество оказалось под угрозой из-за запрета на массовые собрания на Украине. В обычно в Умань приезжают десятки тысяч хасидов. Они посещают могилу раввина Нахмана, который считается основателем движения Бреславских хасидов.

Ранее сообщалось, что Украина внесла двух 17-летних подростков в базу «Миротворца» за пророссийские взгляды.