Украина внесла двух 17-летних подростков в базу «Миротворца» за пророссийские взгляды

Данные двух 17-летних российских подростков появились в базе украинского сайта «Миротворец», известного публикацией персональной информации тех, кого Киев считает «угрозами национальной безопасности». Об этом сообщил ТАСС.

Известно, что гражданин РФ Александр Ц. попал в список за поддержку действий России, а Никита Н. был внесен по собственной просьбе, выразив солидарность с политикой российских властей, в том числе по вопросу Крыма.

Это не первый случай, когда в базу включают несовершеннолетних. В марте 2025 года там оказалась 14-летняя актриса Екатерина Темнова, а в 2021 году — 12-летняя писательница из ЛНР Фаина Савенкова.

Савенкова, чьи данные до сих пор остаются в списке, ранее заявляла, что публикация личных данных детей нарушает их права. Ее обращение было направлено в ООН, однако организация отказалась комментировать ситуацию.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году и позиционируется как инструмент для выявления «угроз Украине». В черный список регулярно попадают журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым или Донбасс, а также те, кто высказывается в поддержку России.

Ранее сообщалось, что «Миротворец» внес в свою базу российский коллектив «Бурановские бабушки».