Трамп отказался назвать Путина диктатором

В ходе своего выступления президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп не стал комментировать, считает ли он главу России Владимира Путина диктатором. Вместо этого он сосредоточился на поиске путей разрешения конфликта на Украине.

Минувшим днем Трамп охарактеризовал президента Украины Владимира Зеленского как «несостоявшегося комика» и «диктатора», после чего потребовал от него провести выборы главы государства на Украине.

В ходе общения с представителями прессы в Белом доме журналист задал Дональду Трампу прямой вопрос: считает ли он Владимира Путина диктатором. Однако президент США ловко ушел от ответа, сменив тему разговора.

«Я думаю, что президент Путин и президент (Владимир) Зеленский должны встретиться. Потому что мы хотим прекратить убийства», — ответил американец.

Напомним, что бывший президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден неоднократно позволял себе оскорбительные высказывания в адрес президента России Владимира Путина.

Он то называл российского лидера «убийцей», то прилюдно называл его «диктатором», «мясником» и «военным преступником».

В ответ на это Путин пожелал Байдену здоровья и отметил, что говорить нехорошо про других людей — это все равно что смотреть на себя в зеркало.

В пятницу, 21 февраля, французское издание Le Point сообщило со ссылкой на свои источники, что Дональд Трамп может посетить Москву 9 мая. Чуть позже пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что данная информация не соответствует действительности.