Украинский спецназ захватил в районе Купянска Харьковской области итальянского пиццайоло Джанни Ченни, который выполнял боевые задачи в зоне СВО со стороны России, сообщил портал Today.it.

Пиццайоло — мастер по выпечке пиццы. Согласно данным издания, Джанни Ченни 1973 года рождения вступил в ряды Армии России в 2024 году. По словам почетного консула Италии Джангидо Бреддо, Ченни имел большой опыт работы в различных пиццериях.

В России он работал в итальянском ресторане. Консул рассказал, что лично знаком с пиццайоло. Он проявлял себя как человек с сильным и боевым духом. Издание располагает информацией, что у него есть жена и двое детей.

Согласно информации издания, сам Джангидо Бреддо поддерживает действия России. На фоне присоединения Крыма к территории страны и начала боевых действий на Донбассе в 2014 году он выставлял фото в футболке с пророссийскими надписями и медведем.

Согласно данным издания, итальянского мастера по выпечке пиццы захватил украинский спецназ в районе Купянска Харьковской области. Предполагается, что украинский спецназ проводил разведывательную операцию. Задержание состоялось примерно 7-8 августа. Онлайн-издание сообщает, что имеет в распоряжении военный билет Джанни Ченни.

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