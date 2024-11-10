Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов высказал мнение, что после слов советника новоизбранного президента США Дональда Трампа о невозможности возвращения Крыма в состав Украины многие лидеры Запада изменят свое отношение к конфликту и его итогам, сообщили РИА Новости.

Заявление советника Трампа Заур Смирнов посчитал смелым поступком. Он уверен, что новое правительство США первым признает поражение Украины. Политические сторонники Трампа — смелые люди, которые смогут реально оценить происходящие в зоне СВО события. После подобному примеру последуют многие западные лидеры.

«Хотелки Зеленского никогда не имели под собой реальной основы. У Трампа раньше других взяли на себя смелость признать этот факт», — сказал Смирнов РИА Новости.

В интервью BBC Брайан Ланц высказал мнение, что Крым больше не принадлежит Украине. Если президент Владимир Зеленский рассчитывает на возвращение полуострова в состав страны, то он глубоко заблуждается. С подобным настроем в США не считают правильным проводить какие-либо переговоры. Белый дом будет преследовать одну цель — достичь мира и завершить СВО. Возвращение территорий в состав Украины может не входить в планы США.

Ранее сообщалось, что советник Трампа, призвавшего Киев забыть про Крым, высказал личное мнение.