Куцак: жильцов поврежденного ракетой дома в Курске переселят в ПВР

Жильцы многоквартирного дома в Курске, куда попала сбитая вражеская ракета, будут эвакуированы в ПВР в лагере, за пределами города. Соответствующее сообщение опубликовал мэр города Игорь Куцак в своих социальных сетях .

В публикации он рассказал, что жильцов поврежденного дома было решено перевезти в пункт временного размещения за чертой города, где они поселятся в лагере. Он также добавил, что по поручению врио главы региона Смирного, незамедительно выехал на место происшествия в Железнодорожном округе областного центра.

Куцак рассказал, что в текущий момент на месте удара проводят работы сотрудники спецслужб, скорой помощи и администрации округа.

Все пострадавшие в ходе происшествия были оперативно добавлены в городские лечебные учреждения для получения необходимой врачебной помощи, заключил мэр.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС спасли 15 человек из дома, в который попала ракета ВСУ.