Врач Кураева предупредила о куперозе после долгого нахождения на морозе

При длительном пребывании на холоде могут проявиться такие симптомы, как холодовая аллергия, купероз и раздражительный дерматит, сообщила в беседе с РИА Новости Алина Кураева, врач-дерматовенеролог филиала «Люблинский» Московского центра дерматовенерологии и косметологии.

Эксперт также отметила, что в холодное время года волосы могут стать сухими из-за воздействия отопительных приборов. В большинстве помещений установлены обогреватели, что усугубляет ситуацию. В результате волосы теряют влагу и становятся более хрупкими.

«При нахождении на морозе возможны различные состояния, начиная от холодовой аллергии, купероза, заканчивая раздражительным дерматитом. При каждом состоянии есть свои рекомендации, поэтому необходимо обратиться к врачу для получения консультации», — сказала Кураева.

Она рекомендовала использовать питательный крем для защиты кожи лица от обветривания. При этом крем следует наносить не менее чем за полчаса до выхода на улицу.

«При кратковременном пребывании на улице можно обойтись без шапок и перчаток — при температуре до минус двух градусов, но при длительных прогулках, даже при нуле градусов за окном, лучше не пренебрегать головными уборами и перчатками», — заключила собеседница агентства.

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