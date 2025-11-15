Смогут ли «Химки» снова обыграть «Динамо» и закрепиться в зоне лидеров турнирной таблицы?

В среду, 19 ноября, в Баскетбольном центре «Химки» в 19:00 пройдет домашний матч команды против команды «Динамо» из Владивостока. Для болельщиков предусмотрен бесплатный вход.

Мероприятие состоится по адресу: улица Кирова, владение 27, в рамках очередного тура Суперлиги. Баскетбольный клуб «Химки» сыграет домашний матч против команды «Динамо» из Владивостока. У спортсменов уже была возможность оценить достоинства и недостатки друг друга, показать навыки игры. Команды встречались в сентябре в рамках турнира памяти Александра Петренко. Тогда в третий раз подряд лидерами турнира стали химчане.

Команда Глеба Плотникова уверенно держится в лидерах турнира, занимая четвертое место после семи туров с пятью выигранными матчами. Соперники, которым они готовятся противостоять, находятся в середине таблицы — десятая позиция с тремя победами и десятью набранными очками. Болельщики могут увидеть предстоящую игру в прямой трансляции на сайте команды.

