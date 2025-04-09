Американцы начали массово запасаться продуктами из-за тарифов Трампа

По данным Tax Foundation, новые тарифы обойдутся американским гражданам в $3,1 трлн в течение десятилетия, увеличив налоговую нагрузку на каждое домохозяйство почти на $2,1 тыс. уже к 2025 году.

Аналитики Yake Budget Lab прогнозируют, что с 2026 года средние расходы американских семей будут ежегодно возрастать на $3,8 тыс. В частности, ожидается подорожание риса на 10,3%, а овощей — на 4% в ближайшем будущем.

Многие обеспокоенные граждане полагают, что создание запасов продуктов длительного хранения поможет смягчить или отсрочить финансовые трудности.

В сетевых магазинах, таких как Costco и Walmart, активно закупаются зубная паста, мыло, бутилированная вода, рис, консервы, оливковое масло, соки, мука, замороженная пицца и прочие товары. Некоторые берут по 20 единиц одного товара, объясняя это непредсказуемостью будущих потребностей.

Газета Financial Times пишет, что, по оценкам Consumer Technology Association, подорожание затронет не только продукты питания, но и технологические товары, такие как смартфоны, ноутбуки и игровые приставки. Bloomberg отмечает, что американцы запасаются не только оливковым маслом (по 20 бутылок), но и iPhone.

Ранее сообщалось, что американцы бросились массово скупать iPhone из-за решений Трампа.