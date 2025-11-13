Смыли в унитаз огнетушитель: металлический гость в коллекторе Подмосковья мог привести к взрыву

В подмосковном поселке Некрасовский специалисты МУП «Дмитровский водоканал» столкнулись с нестандартной ситуацией при очистке канализационного коллектора — сотрудники извлекли полностью исправный огнетушитель, сообщил REGIONS.

По информации сотрудников, поводом для проведения работ стало внезапное возникновение засора в системе водоотведения. Сотрудники коммунальной службы, рассчитывавшие найти традиционные причины засоров — скопления волос, текстиля или жировых отложений, — были удивлены обнаружением металлического баллона. После осторожного извлечения устройства специалисты проверили его техническое состояние и организовали передачу на утилизацию.

«Канализационная сеть должна работать как точные часы, в ней не должно быть засоров. Ведь любой, особенно крупный мусор, может нарушить работу водотока», — подчеркнули в водоканале.

По данным специалистов, огнетушитель создал не просто необычную, а опасную ситуацию: его вес, давление и металлический корпус угрожали повреждением труб, прорывом или взрывом при нарушении правил утилизации.

