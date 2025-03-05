Сначала чек — потом деньги: в Карелии начали действовать новые правила выдачи чеков

С 1 марта 2025 года в Карелии в сфере общественного питания начали действовать новые правила выдачи чеков контрольно-кассовой техники (ККТ), сообщил karelinform.ru со ссылкой на Минпромторг РК.

Согласно новым правилам, посетитель кафе, ресторана или любой другой точки общепита должен обратиться с просьбой предоставить ему чек. Ознакомившись с ним, клиент должен оплатить свой заказ. Ранее система работала в обратном направлении: сначала деньги — потом чек.

По данным издания, когда посетитель пригласил официанта для выдачи чека, сотрудник должен уточнить удобный способ оплаты. Официанту необходимо оформить кассовый чек и выдать его клиенту, затем дождаться оплаты за услуги точки общепита.

Новое правило распространяется на все заведения, которые функционируют в РФ, указано на официальном сайте Федеральной налоговой службы. В ФНС России сообщили, что для предприятий общественного питания разработаны рекомендации, как перейти на новый режим работы более гибко и быстро.

Ранее сообщалось, что с 1 марта для россиян заработало единое хранилище для электронных чеков.