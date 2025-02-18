С марта россияне смогут пользоваться единым хранилищем для электронных чеков

С 1 марта в России стартует работа сервиса ФНС «Мои чеки онлайн», который позволит хранить электронные чеки в одном месте. Об этом сообщил РИА Новости Сергей Гаврилов, председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности и член Национального финансового совета Банка России.

Для использования этой услуги покупателю нужно будет заранее предоставить продавцу свой номер телефона или адрес электронной почты и дать согласие на отправку чеков в сервис. Если покупатель не укажет контактные данные, чек будет выдан традиционным способом.

Гаврилов отметил, что введение сервиса «Мои чеки онлайн» объединит чеки, которые покупатели ранее получали через разные каналы — электронную почту, SMS, приложения магазинов или банков. Это упростит процесс отслеживания покупок и обеспечит доступ к ним в личном кабинете ФНС.

Сервис также окажется полезным при возврате товаров, получении гарантий и налоговых вычетах. Новый порядок, предусмотренный федеральным законом, применяется к расчетам через Систему быстрых платежей и автоматизированные устройства, но покупатель может отказаться от этого формата и продолжить получать чеки привычным способом.

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